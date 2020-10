Friends: quali sono i momenti più tristi della serie? Ecco i 5 più dolorosi!

Per un intero decennio Friends ha dominato la televisione come una delle serie tv più popolari di tutti i tempi. Lo spettacolo è disseminato di personaggi amati, grandi sceneggiature e una sfilza di iconografie, che lo rendono incredibilmente divertente, facile da guardare ed estremamente piacevole.

Tuttavia la serie non mette in mostra solo la parte più divertente dei personaggi, ma anche colpi di scena dal forte impatto emotivo. Alcuni di questi continuano a far piangere ancora oggi.

Il test di fertilità: per molto tempo Chandler e Monica hanno cercato disperatamente di avere figli: Monica lo sognava da tutta la vita e Chandler voleva davvero farle questo regalo ed essere lui stesso un padre. Nella nona stagione, i due vengono messi alla prova dopo che i loro tentativi non hanno avuto successo e si scopre che non sono in grado di avere figli. È straziante non solo per la coppia, ma per il pubblico che li guarda scoprire che non avranno mai figli propri e che devono cercare altri modi di avere un figlio. Chandler si riunisce con suo padre: la settima stagione ha momenti davvero memorabili, ma decisamente tristi come le paure di gravidanza di Rachel, la verità su ciò che Monica voleva fare a Londra e l'incontro con il padre di Chandler. Scoprire che Chandler e suo padre non hanno una relazione e che il ragazzo lo ha evitato per molto tempo è estremamente triste. Questo dolore viene sintetizzato dall'espressione sul viso di suo padre quando il figlio lo invita al matrimonio. Joey si confronta con Rachel e Ross: la relazione di breve durata tra Rachel e Joey è stata molto controversa ed è ancora dibattuta e odiata da molti fan. Tuttavia, ha regalato un momento toccante tra i due personaggi. Tutto è iniziato con una cotta che Joey aveva per Rachel, e quando lo dice a Ross si crea una divisione nella loro amicizia. Quando questo viene risolto, lo dice a Rachel e quando i sentimenti non vengono ricambiati si traduce in un lungo, lungo abbraccio. Phoebe e i gemelli: Phoebe Buffay è senza dubbio l'amica più esterna del gruppo di amici, ma è stata l'obiettivo principale per gran parte della quinta stagione quando ha accettato di avere il bambino di suo fratello, che alla fine si è trasformato in un parto trigemellare. Quando partorisce, si rende conto di quanto fortemente vuole uno di loro, ma non può, e finisce per avere una delle conversazioni più strazianti dell'intero spettacolo con i tre bambini mentre li tiene tra le braccia. Il finale: Friends è riuscito a creare un finale ad effetto e molto soddisfacente per gli spettatori, caratteristiche non semplici per una serie di lunga data. Monica e Chandler che hanno i loro figli, Phoebe e Mike che si trasferiscono, l'appartamento che viene abbandonato e Rachel che scende dall'aereo sono gli strazianti ultimi momenti di una delle serie televisive più belle di sempre.

