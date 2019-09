Friends, NBC voleva cancellare una storyline dal pilot

A venticinque anni dalla messa in onda del primo episodio della celebre comedy di NBC, Friends, nuovi dettagli e retroscena della sua produzione stanno trovando la via del web. Come ad esempio il fatto che una determinata storyline del pilot non fosse particolarmente ben vista dal network...

Solo ieri vi raccontavamo di come Lisa Kudrow ebbe delle difficoltà nel girare la terza stagione dello show, e del fatto che non avesse mai davvero visto la serie tv che la rese celebre.

Oggi vi sveliamo un'altra curiosità su quello che fu il making of del pilot di Friends.

A quanto pare, l'allora presidente del canale che ospitava l'iconico telefilm, Don Meyer, non vedeva di buon occhio il fatto che Monica (Courtney Cox) andasse a letto con Paul (John Allen Nelson) subito dopo il primo appuntamento.

"Così non piacerà!" sembrerebbe aver detto all'epoca Meyer.

Ma il regista dell'episodio, James Burrows, si affidò al giudizio del pubblico in sala durante la prova generale, e gli propose un questionario in cui veniva chiesto se la cosa rendesse il personaggio della Cox una "tipa facile".

"Il pubblico rispose con un sonoro 'No, e ci piace lo stesso'. E Don cambiò idea, dicendo che che alla fine poteva andare perché tanto poi [Monica] avrebbe avuto comunque quel che si meritava, dato che il tipo la prende fondamentalmente in giro" spiega David Crane, co-creatore dello show.

Paul aveva infatti utilizzato una scusa per sedurre Monica, la stessa che ripeteva a ogni donna con cui usciva, mentendole spudoratamente.

E conclude Crane, facendo riferimento al commento di Meyer: "Potevo vedere quanto fosse adirata Marta Kauffman [co-creatrice della serie assieme a Crane], ma visto che avevamo ottenuto la sua approvazione, siamo andati avanti [facendo finta di nulla]".

Così il pilot venne girato, con tanto di storyline poco gradita a Meyer, e la serie che tutti conosciamo prese vita.

E ai fan dello show, ricordiamo che se siete in visita negli USA, fino al 6 ottobre potrete trovare, in quel di Manhattan, la pop-up experience di Friends.