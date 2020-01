Niente più Friends su Netflix per gli utenti statunitensi

I fan di Friends abbonati a Netflix residenti negli Stati Uniti non si sono esattamente affacciati con il piede giusto su queste prime ore del 2020: la piattaforma ha infatti riservato loro una novità tutt'altro che gradita.

Lo storico show che ha lanciato le carriere di Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer, Matt Leblanc e Lisa Kudrow è infatti scomparso dal catalogo di Netflix, e non sembra destinato a farvi ritorno.

La cosa, in realtà, non è una sorpresa: Friends è infatti destinato a sbarcare su HBO Max, la piattaforma streaming targata HBO che aprirà i battenti nel corso della prossima primavera al costo di 14,99 dollari mensili. I diritti di Netflix sulla serie creata da Marta Kauffman e David Crane sono dunque scaduti negli Stati Uniti allo scoccare della scorsa mezzanotte, mentre nel resto del mondo lo show è ancora disponibile nel catalogo.

Una perdita non da poco per Netflix: a ormai quasi sedici anni dalla sua chiusura Friends resta infatti ancora uno degli show più seguiti e amati al mondo, nonché uno dei maggiori protagonisti delle sessioni di binge-watching degli utenti. Jennifer Aniston, intanto, è tornata a parlare della futura reunion di Friends; l'attrice Kathleen Turner, invece, ha ammesso che non tornerebbe a interpretare il padre di Chandler in Friends.