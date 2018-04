Friends non avrà mai nessun futuro per NBC, arriva la conferma

Friends è una serie TV leggendaria che è andata in onda dal 1994 al 2004, che con all'attivo ben dieci stagioni ha conquistato sia grandi che piccini. Ha contribuito inoltre a lanciare star del calibro di Jennifer Aniston, e siamo sicuri che anche voi ogni tanto canticchiate il motivetto di I'll Be There for You...

Purtroppo oggi dobbiamo dare una notizia che non farà piacere a tutti i fan di Friends. Recentemente The Hollywood Reporter è riuscito a fare alcune domande al boss di NBC, Bob Greenblatt, riguardo al futuro del mitico show, e purtroppo le risposte che ha ricevuto non fanno propendere certo per il meglio. Greenblatt ha dichiarato infatti che un remake o un revival di Friends è improbabile, e non ci sarà mai.

Nonostante l'imperativo per l'industria cinematografica sembri essere quello dei reboot, con ABC che ha riportato in vita il suo Pappa e Ciccia ottenendo un vero e proprio plebiscito di critica e pubblico, NBC non ci sta e chiude le porte in faccia a Friends ed a tutto il suo cast; questo nonostante il successo di Will & Grace, il cui revival sta dando moltissime soddisfazioni al network.

La notizia conferma i dubbi e le dichiarazioni di Matthew Perry, che pare ci avesse visto giusto: un remake di Friends, purtroppo, non s'ha da fare. Anche perché sarebbe molto difficile per NBC riuscire a riunire tutto il cast, soprattutto Jennifer Aniston, visto che l'attrice è molto impegnata in questo periodo.