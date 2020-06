Friends, che nostalgia: Jennifer Aniston e Lisa Kudrow raccontano il loro primo incontro

Jennifer Aniston e Lisa Kudrow si sono conosciute nei primi anni Novanta sul set di Friends, senza sapere che i loro personaggi, Rachel e Phoebe, sarebbero diventati due dei più amati nella storia delle serie tv. Intervistate recentemente per Actors on Actors di Variety, le due attrici hanno parlato dei loro ricordi di quell'esperienza.

Il primo incontro tra le due (e anche con gli altri protagonisti di Friends) avvenne intorno a un tavolo, per la prima lettura dei copioni. In quell'occasione, ricorda Jennifer Aniston, Lisa Kudrow indossava "abiti appropriati per Phoebe: una camicia bianca di lino da hippie, un sacco di collane e di conchiglie. E avevi i capelli raccolti con due mollette e questi due codini biondi. Eri così, così bella! Courteney [Cox, Monica nella serie] invece aveva una t-shirt rosa con i bordini bianchi."

Un incontro che le è rimasto impresso nei dettagli, che Lisa Kudrow conferma: "Accidenti! Stavo cercando di entrare nel personaggio". L'interprete di Rachel ha poi raccontato un altro aneddoto divertente, legato stavolta a Courteney Cox. "Una volta ero con Courteney e stavamo cercando delle vecchie cose di Friends, ci servivano dei riferimenti. E abbiamo notato: ehi, ci sono i bloopers online. E siamo rimaste lì al computer come due nerd a rivedere i nostri errori e ridere di noi stesse."

Oggi Jennifer Aniston è la protagonista di The Morning Show, mentre Lisa Kudrow lavora in due serie Netflix come Space Force e Feel Good. In attesa della reunion di Friends, che sarà girata appena le condizioni lo consentiranno, Jennifer Aniston continua a rivedere i vecchi episodi "e ricordo precisamente i momenti in cui ci interrompevamo per ridere. Ti rivolgevi al pubblico e dicevi: scusate, ma è troppo divertente". Lisa kudrow, che ha dato qualche anticipazione sullo special, non rivede Friends "nella speranza che un giorno ci sediamo e li guardiamo tutti insieme."