Friends, quanta nostalgia nel trailer ufficiale dell'attesa reunion su HBO Max!

HBO Max ha diffuso in rete il trailer ufficiale di Friends: The Reunion, atteso speciale che riunirà i protagonisti dell'amatissima sitcom a 17 anni di distanza dalla messa in onda dell'ultimo episodio.

Il filmato, che potete visionare all'interno della pagina, mostra Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joy), Matthew Perry (Chandler), David Schwimmer (Ross) di ritorno nell'iconico set che ha ospitato la serie dal 1994 al 2004, dal mitico appartamento in cui hanno avuto luogo gran parte degli eventi della serie alla fontana che ha fatto da sfondo all'indimenticabile sigla "I'll Be There For You".

Oltre ai protagonisti e ad alcuni volti storici di Friends, tra cui Maggie Wheeler (Janice) e Tom Selleck (Richard), lo speciale includerà l'apparizione di numerose guest star quali David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.

"I nostri amici preferiti sono tornati sul set che ha dato iniziato a tutto" si legge nella sinossi del video, la quale anticipa che gli attori e gli ospiti "si riuniranno per discutere di tutto quanto, dal processo di casting al fatto se Ross e Rachel fossero davvero in una pausa. Assistete al legame indissolubile del gruppo che ha catturato perfettamente il momento della vita in cui gli amici diventano la tua famiglia."

Sebbene la data di uscita su HBO Max sia prevista per il prossimo 27 maggio, vi ricordiamo che non è ancora chiaro dove potremo vedere la reunion di Friends in Italia.