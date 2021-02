Friends, avevate mai notato lo strano tic di Jennifer Aniston?

Un utente di TikTok ha riportato alla luce quella che forse è una memoria sopita nel vostro subsconscio, un'abitudine di Jennifer Aniston che, dopo tanti anni di Friends, forse avete anche notato, ma alla quale probabilmente non fate neanche più caso.

TikTok è il social del momento da ormai un paio d'anni, ma non smette mai di stupire, o per lo meno, c'è sempre qualcosa che riesce ad attirare l'attenzione degli utenti.

In questo caso, ad aver fatto il giro del web è il video di cts.trphe, che in risposta a una popolare challenge che chiede "Qual è quel trope nei media che, una volta notato, non potete più far finta di non aver visto?" risponde, citando anche Friends: "Non è esattamente un trope, ma quello che vi sto per dire vi rovinerà la vita. Specialmente se siete dei grandi amanti di Friends".

Mmmh non promette bene. Ma vediamo cos'ha da dire: "Jennifer Aniston ha questa sorta di tic vocale che si presenta all'inizio di ogni sua singola frase... È molto specifico, e molto difficile da non continuare a notare una volta che ve ne siete accorti".

E subito dopo, parte la compilation di "Ehm, mmh", che potete trovare anche in calce alla notizia.

Chissà se anche nel revival di Friends di HBO Max avremo modo di notarlo...

E voi, ve ne eravate mai accorti? Fateci sapere nei commenti.