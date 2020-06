Friends, novità da Lisa Kudrow: lo special non sarà solo una reunion tra attori

L'episodio speciale di Friends, originariamente previsto per il debutto di HBO Max, ha mandato in estasi i fan, e il rinvio delle riprese non ha fatto che accrescere il desiderio di veder tornare i mitici protagonisti della sitcom più famosa al mondo: eppure, ci sono ancora molti interrogativi sulla natura del progetto.

Per questo durante un'intervista per Digital Spy sulla sua commedia Space Force, l'interprete di Phoebe Buffay si è ritrovata di fronte alla fatidica domanda: lo special è una semplice conversazione tra attori oppure è un episodio vero e proprio?

"Ci sono anche altre cose dentro. Ci sono altre cose previste; cose di cui in realtà non dovrei parlare perché sono belle, ma al momento non possono essere messe in pratica. Abbiamo appena stabilito una nuova data e vedremo se riusciremo a realizzarle allora".

Nonostante le criptiche parole di Lisa Kudrow sembra proprio che qualcosa stia bollendo in pentola e che alla fine dei conti non si tratti solamente di un incontro al Central Perk per discutere le gioie del passato. In origine era stato comunicato che non ci sarebbe stato uno script, ma a questo punto è probabile che Kudrow si riferisca a delle prove di qualche genere. Possiamo attenderci di veder tornare nuovamente gli attori nelle parti di Joey, Chandler, Ross, Monica, Phoebe e Rachel? Per lo meno per alcuni brevi momenti? Per favore?

Intanto i recenti eventi non hanno lasciato indifferenti i protagonisti di Friends: David Schwimmer è sceso in piazza, mentre la creatrice Marta Kauffman si è pentita di non aver trattato abbastanza bene la questione sulle diversità nello show.