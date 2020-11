Friends, nozze in vista per Chandler: Matthew Perry è ufficialmente fidanzato

Grazie a Friends abbiamo imparato ad associare il suo volto a quello di Chandler, e a considerare quindi Monica la donna della sua vita. Nella vita reale, però, Matthew Perry fa coppia fissa da un paio d'anni con Molly Hurwitz, e i due stanno ora progettando di sposarsi.

Lo ha confermato lo stesso Matthew Perry a People. "Ho deciso di fidanzarmi" ha dichiarato. "Fortunatamente, mi è capitato di uscire con la donna più grande sulla faccia del pianeta in questo momento."

Qualche settimana fa l'interprete di Chandler è tornato a parlare dell'attesissima reunion di Friends, confermando che lo speciale arriverà su HBO Max nei primi mesi del 2021. "La reunion di Friends è stata riprogrammata per l'inizio di marzo" ha scritto in un tweet all'inizio di novembre. "Sembra che stia arrivando un anno impegnativo. Ed è così che mi piace!"

Lo speciale è stato rinviato come sappiamo a causa della pandemia di coronavirus, e la creatrice Marta Kauffman, tra i tanti motivi ha citato anche la necessità del pubblico in studio. "Si tratta di uno show non sceneggiato, ma è così che funziona. Avremo bisogno del pubblico dal vivo. Non possiamo farlo senza di loro. Stiamo solo aspettando il momento."

