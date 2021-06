Friends, le nuove foto di Jennifer Aniston dal set della reunion: 'Mi scaldano il cuore'

Non accenna a placarsi l'ondata di nostalgia ed emotività che ha travolto gli spettatori dell'attesissima reunion di Friends, che ha visto i sei protagonisti della sitcom ritrovarsi insieme sul palco a diciassette anni di distanza dall'ultima volta. La stessa Jennifer Aniston è ancora in questo mood, come dimostra anche il suo ultimo post su Instagram.

L'attrice, che per dieci anni ha interpretato Rachel, ha infatti pubblicato delle nuove foto dal backstage di Friends: The Reunion. Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, in una è insieme ai colleghi Matthew Perry, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Courteney Cox e David Schwimmer, in un'altra sono ritratte le guest star Justin e Hailey Bieber insieme all'interprete di Ross, e nella terza Jennifer Aniston è con James Burrows, regista del primissimo episodio della sitcom.

"Mi sto ancora crogiolando in tutto l'amore della reunion di Friends" scrive l'attrice nella didascalia. "Scorri per... il miliardesimo selfie scattato con gli altri cinque... Quando due mondi TOTALMENTE diversi si scontrano - la faccia di David Schwimmer dice tutto... La leggenda in persona, il nostro regista della prima stagione, Papa James Burrows."

Restano intanto impressi nella memoria i meme più divertenti della reunion di Friends, mentre i collezionisti e gli appassionati di mattoncini potranno ricordare lo show anche grazie al nuovo set Lego ispirato a Friends.

"Sembrava quasi che il tempo si fosse fermato e avessimo viaggiato nel tempo" ha commentato Jennifer Aniston a proposito di Friends: The Reunion. "C'è del buono in questo, ma c'è anche qualcosa che ti spezza il cuore."