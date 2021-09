Friends, quanto fu pagato Bruce Willis? La risposta vi stupirà!

Bruce Willis è conosciuto da molto tempo per essere un classico attore da film d'azione di altissimo livello, ma molti non sanno o non ricordano che, nel corso della sua carriera, ha anche partecipato a ben tre episodi della serie tv cult Friends.

Nella celebre sitcom ha interpretato Paul Stevens, il padre della studentessa con la quale si stava frequentando Ross e che per un breve periodo uscì con Rachel. Tutti si immaginarono che per poterlo portare in Friends, la produzione avesse sborsato un sacco di soldi, ma in realtà la sua partecipazione allo show non fu totalmente volontaria. L’attore di infatti perse una scommessa con Matthew Perry, l’attore che interpretava Chandler in Friends e per quel motivo dovette prendere parte alla produzione a titolo completamente gratuito.

I due infatti lavorarono insieme nel film del 2000 F.B.I. Protezione testimoni. Sul set di quel lungometraggio diretto da Jonathan Lynn, Willis e Perry scommisero la presenza del primo attore in Friends sul fatto che il film che stavano creando avrebbe aperto in testa al box office americano. In effetti fu così e la vittoria fu di Perry che aveva scommesso proprio su questo fronte. La conferma di questa sorta di leggenda metropolitana giunse nel 2018 proprio dallo stesso Bruce Willis in un’intervista rilasciata a Wired, nella quale rispondeva a diverse domande che i fan si ponevano su di lui su Google.

Nel corso dell'intervista l'attore non confermò né smentì di aver lavorato gratuitamente, ma da anni si sussegue questa voce senza, appunto, alcuna smentita quindi potrebbe essere presa per vera. Nonostante ciò, Bruce Willis si può ritenere felice di questa scommessa persa perché grazie alla sua breve interpretazione in Friends vinse un Emmy come miglior comparsa in una serie comica.

