Friends, parla David Schwimmer: 'La reunion? Sarà un'esperienza incredibile'

Quanto la stiamo attendendo questa reunion di Friends? Sono ormai ben 16 anni che i fan di tutto il mondo aspettano il momento di tornare al Central Perk, opportunità finalmente concreta dopo anni di ipotesi e speranze il più delle volte smentite.

Già, opportunità concreta, non fosse stato per l'emergenza coronavirus: il lockdown ha infatti inevitabilmente fatto slittare la tanto attesa reunion di Friends annunciata nei mesi scorsi, ma a quanto pare non sono soltanto i fan ad essere impazienti.

L'ultimo membro del cast ad intervenire è stato David Schwimmer, ed anche lui sembra decisamente morire dalla voglia di tornare nei panni di Ross Geller: "Credo che ciò che più di tutto io non veda l'ora di fare sia trovarmi di nuovo in una stanza con gli altri cinque. Trovarmi di nuovo su quel set per la prima volta in 10 anni, lo stesso set in cui abbiamo girato per 10 anni, per me sarà un'esperienza davvero significativa" ha spiegato l'attore.

Con la graduale ripresa delle attività, comunque, anche per la tanto agognata reunion le cose dovrebbero sbloccarsi in fretta: vediamo dunque quando ripartiranno i lavori per la reunion di Friends; un amatissimo membro del cast, intanto, ha ammesso di essersi sentito sempre poco più di un accessorio in Friends.