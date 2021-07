Friends: il passato di Rachel e Chandler è un grave buco di trama?

Nessuna serie può essere assolutamente perfetta quando si tratta di precisione nei dettagli, e la popolare sitcom degli anni '90 Friends non fa certo eccezione. Nel corso degli anni, i fan della serie hanno sottolineato molti problemi nel gruppo che sembrano davvero sconcertanti.

Mentre alcuni, come la presentazione ripetuta di Chandler e Rachel per la prima volta, sembrano palesemente ovvi, altri dettagli più piccoli come i numeri di porta dei loro appartamenti che cambiano potrebbero non essere così evidenti agli spettatori occasionali. In ogni caso soffermiamoci proprio su Chandler e Rachel.

I ripetuti incontri "per la prima volta" tra Chandler Bing e Rachel Green potrebbero sembrare uno dei tanti misteri irrisolti della sitcom ai fan di Friends, ma a quanto pare, non è il gigantesco buco della trama che sembra essere. Durante un'intervista dedicata allo spettacolo, il creatore Kevin Bright ha affermato che questo non è un errore, ma piuttosto un riflesso del cambiamento dell'aspetto fisico di Chandler e Rachel.

Infatti, i ripetuti incontri "per la prima volta" mostrano anche l'estrema crescita e i numerosi cambianti vissuti dai personaggi in tutta la serie. Rachel passa da una ragazza ricca e superficiale a una persona compassionevole e indipendente e Chandler passa allo stesso modo dal valutare l'aspetto fisico, reso evidente dal suo chiaro disprezzo per Monica (fino a quando lei perde peso) per diventare meno superficiale man mano che la serie continua.

Secondo voi è una giustificazione plausibile per portare a una continua presentazione da parte dei due protagonisti della serie? I protagonisti di Friends, comunque, sono 6 ma vediamo insieme una classifica in ordine di gradimento da parte del pubblico. Ecco, infine, la nostra recensione di Friends: The Reunion.