Friends: Paul Rudd confessa di non aver visto l'iconica sitcom

Friends ha ormai 25 anni, eppure continua a essere una delle sitcom più popolari e più seguite, tanto da essere contesa fra i vari servizi di streaming, che cercano di accaparrarsela a suon di milioni di investimento. Però, non tutti hanno visto l'iconica serie e nella schiera c'è anche una persona che vi ha addirittura preso parte: Paul Rudd.

L'attore, il quale interpreta Ant-Man nel Marvel Cinematic Universe, ha confessato infatti di non "essere ferrato sugli episodi", dopo che gli era stato chiesto se preferisse Friends o How I Met Your Mother. Di lì a poco, è arrivata la confessione: "Non so [quanti episodi ho visto ndr]. Non molti. Non l'ho mai guardata".

Potete ascoltare le parole di Rudd nell'intervista che trovate in cima all'articolo, fatta durante lo show mattutino di Greg James su BBC Radio 1, in cui l'attore stava promuovendo Living With Yourself, la nuova serie comedy targata Netflix che lo vede protagonista.



Durante il Graham Norton Show, inoltre, Rudd ha parlato del suo primo giorno sul set di Friends e del "passo falso" con Jennifer Aniston, decisamente di cattivo auspicio, anche se poi le cose sono andate per il meglio.

Ed è proprio Aniston, da poco sbarcata su Instagram con una foto del cast di Friends, ad averci fornito una curiosità sullo show, riguardante lo stato della relazione tra Rachel e Ross.