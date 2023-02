Friends, Paul Rudd ricorda il tempo trascorso nello show: 'Era tutto surreale'

A margine della promozione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, a Paul Rudd è stato chiesto un parere sull'aver fatto parte di una serie televisiva leggendaria come Friends, anche se solo per pochi episodi. L'attore ha così ricordato il periodo di tempo trascorso sul set dello show e di aver pensato subito a quanto tutto fosse davvero surreale.

"È stato davvero divertente e loro sono stati fantastici! È stato un po' surreale farne parte, devo dire, perché sono arrivato davvero alla fine", ha dichiarato Rudd durante un'intervista concessa a radio Heart.

La star Marvel si è unito al cast principale della sit-com come personaggio ricorrente nella nona stagione, interpretando il ruolo di Mike Hannigan, che finirà per sposare la Phoebe Buffay di Lisa Kudrow nella decima e ultima stagione. "Non sapevo sarei stato in così tanti [episodi] come effettivamente è avvenuto. Ma mi è sembrato strano lo stesso. Ero nell'ultimo episodio e ho pensato: 'Non dovrei essere qui. Sto assistendo in prima fila a cose che non dovrei vedere'. Loro piangevano tutti ed era tutto emozionante, e io ho solo pensato: 'Woah!'".

Friends si è concluso dopo 10 stagioni sulla NBC dopo 236 episodi prodotti. Nel 2021 è stato prodotto Friends The Reunion arrivato in streaming su HBO Max per ricordare gli anni del celebre show con Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer.

Insieme a Cole Sprouse, Paul Rudd è uno degli attori noti del cast di Friends a non aver partecipato alla reunion e probabilmente alla luce di queste sue ultime dichiarazioni possiamo capire meglio il motivo della sua assenza. Nonostante la popolarità raggiunta negli anni successivi alla sua partecipazione a Friends, Rudd non si è mai veramente sentito parte di un cast che già si conosceva da nove anni ed era ormai diventato una famiglia.

Nel frattempo, Ant-Man 3 è già campione di incassi, dopo essere esploso nel box-office mondiale a pochi giorni dal debutto nelle sale.