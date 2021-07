Friends, perché Chandler non sopporta il suo cognome?

Tutti i fan di Friends sono stati conquistati dal sarcasmo di Chandler. Il personaggio nel corso della serie ci ha nascosto le sue fragilità, tanto che è stato dedicato un episodio ad una particolare abilità che Chandler sembrava aver dimenticato. Le sue insicurezze sono venute fuori nel corso del tempo. Una riguarderebbe il suo cognome.

Come sappiamo, il cognome di Chandler è Bing. Sicuramente un cognome singolare, che lui non ha mai apprezzato. Probabilmente questo è collegato al fatto che gli ricorda la sua famiglia, in particolare il padre. Come sappiamo, infatti, Chandler ha un rapporto complesso con il padre, che è una drag queen. Dopo il divorzio dei genitori, il nostro protagonista, si è allontanato sempre più dalla figura paterna. E il rifiuto verso questa figura lo vediamo negli atteggiamenti di Chandler, che prova sempre a sottolineare la sua virilità, portando avanti stereotipi di una mascolinità tossica.

Eppure, nella settima stagione, quando in seguito alle insistenze di Monica, Chandler riallaccia i rapporti con il padre e lo invita al suo matrimonio, il suo rapporto con il cognome Bing non sembra essere cambiato particolarmente. Anzi, nell'ottava al suo nome completo si aggiunge un secondo nome che il nostro protagonista avrebbe provato a nascondere per anni. Nel corso di una conversazione con Ross, infatti, gli sfugge che il suo secondo nome è Muriel. Chandler Muriel Bing.

Probabilmente la sua riluttanza verso il suo nome deriva anche dalle prese in giro subite negli anni. Ad esempio un suo collega lo chiamava Chandler Bing-Bing, sottolineando la ripetizione di Bing con un suono acuto. Chissà, probabilmente alla fine Chandler avrà accettato il suo cognome. Quello che sappiamo è che nella serie, Monica, non prende mai il nome del coniuge, ma resta Geller.

Proprio l'interprete di Monica, Courtney Cox si è recentemente espressa sulla sua candidatura agli Emmy in seguito a Friends The Reunion.