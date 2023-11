Friends, perché Chandler odiava il Ringraziamento?

Uno degli elementi che ha fatto amare Friends ad un pubblico così vasto, sono state le puntate tematiche, in particolare quelle dedicate al Ringraziamento. Nel corso degli anni, uno dei tormentoni principali del film è stato l'odio di Chandler verso questa festa. Ma da dove proviene questa insofferenza?

Uno dei più grandi punti salienti di ogni stagione di Friends sono le puntate dedicate alla festa del Ringraziamento. Dopo la scomparsa di Matthew Perry, non si può far altro che tornare al celebrare il suo Chandler e tutti quegli elementi che lo hanno reso, in qualche modo, unico ed inimitabile. Durante i 10 anni della sitcom più famosa ed amata al mondo, gli episodi del Ringraziamento sono diventati dei cult nel cult che, di volta in volta, hanno svelato importati novità dei vari personaggi.

Il tema ricorrente in tutti gli episodi è l'odio di Chandler verso la celebrazione legato ad un brutto ricordo della sua infanzia. Dopo anni passati a cercare di scoprire questa storia, solo nella quinta stagione viene mostrato un vero flashback del motivo per cui Chandler detesta così tanto la festa. Il ricordo, infatti, è legato al divorzio dei suoi genitori, avvenuto durante un giorno del Ringraziamento del 1978. Insomma, un trauma molto più serio e radicato di quanto molti potessero pensare inizialmente.

La Reunion di Friends aveva ripercorso tantissime di queste storie che hanno inevitabilmente segnato la storia dell'intera serie. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!