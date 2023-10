Friends, perché lo spin-off su Joey fu cancellato?

Chiunque sia cresciuto nel corso degli anni '90 ed abbia avuto almeno una televisione avrà sicuramente visto una puntata di Friends. La sit-com con protagonisti il gruppo di amici più irriverente del piccolo schermo ha segnato di certo generazioni per più di un motivo, tra tutti sicuramente per la simpatia dei suoi protagonisti.

Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe e Joey sono entrati nelle case di chiunque si sia lasciato coinvolgere dai loro problemi quotidiani che poi finivano sempre per provocare una risata. Ma sapevate che in origine doveva esserci anche uno show spin-off su Joey?

A quanto sembra questo progetto era già in cantiere prima della stagione finale di Friends, il pubblico amava il suo personaggio e voleva vedere altro su di lui. La premessa di questa nuova iterazione avrebbe visto Joey trasferito a Los Angeles per proseguire la sua carriera di attore dopo la fine dello spettacolo principale.

Tuttavia poi il progetto fu accantonato, in quanto non avrebbe avuto senso per l'evoluzione della storia del personaggio, il quale nel corso di Friends non aveva mai accennato al fatto di voler lasciare New York. Un'altra motivazione dietro alla cancellazione del progetto fu il fatto che il gruppo di amici funzionava bene perché erano insieme, rendere uno di loro il singolo protagonista non avrebbe portato niente di buono.

Voi che ne pensate?