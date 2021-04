Friends, ecco a quali personaggi famosi si ispirano i nomi dei protagonisti

Friends è una sitcom creata da David Crane e Marta Kauffman, mandata in onda sul network televisivo americano NBC dal 22 settembre 1994 al 6 maggio 2004 per ben dieci stagioni di grande successo.

La serie ruota attorno a un gruppo di sei amici a Manhattan, formato dalle ragazze Rachel Green, Monica Geller e Phoebe Buffay, e dai ragazzi Ross Geller, Chandler Bing e Joey Tribbiani. Questi sono divenuti celebri nella cultura pop mondiale e i loro nomi erano frequentissimi negli anni della messa in onda dello show.

I personaggi principali di Friends, però, in realtà prendono il nome dai personaggi di La valle dei pini (All my children – soap opera americana del 1970). Ross per Ross Chandler, Joey per Joey Martin, Chandler per la famiglia Chandler, Monica per Monique / Daisy Cortland, Rachel Green per Janet Green e Phoebe per Phoebe Tyler Wallingford.

I nomi completi dei personaggi, comunque, erano ben più completi. Questi erano: Rachel Karen Green, Phoebe Buffay (Phoebe, dice di non aver mai conosciuto il suo secondo nome perché non aveva mai visto il suo certificato di nascita che la sorella gemella, Ursula, aveva venduto a una fuggiasca svedese), Joseph Francis Tribbiani Jr., Chandler Muriel Bing, Ross Eustace Geller e Monica E. Geller (il suo secondo nome non viene mai specificato).

I protagonisti di Friends, comunque, sono 6