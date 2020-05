Friends, Phoebe in quarantena? Lisa Kudrow sa esattamente cosa combinerebbe

Di questi tempi vi è capitato di pensare cosa farebbero i vostri personaggi preferiti in quarantena? L'attrice di Friends Lisa Kudrow sa perfettamente come passerebbe il tempo la sua Phoebe.

Lisa Kudrow avrà anche faticato a interpretare Phoebe, a volte, ma non c'è nessuno che conosca il personaggio meglio di lei.

È per questo che, quando ne ha parlato al Sunday Times (via DigitalSpy), Lisa non ha avuto dubbi su cosa dire in merito a come avrebbe affrontato la quarantena Phoebe Buffay.

"Penso che se Phoebe e Mike (Paul Rudd) avessero dei figli, lei sarebbe piuttosto militarista riguardo alla creazione artistica" osserva, e continua spiegando come casa loro sarebbe probablimente ricolma di oggetti d'arte di ogni tipo "Immagino questi proggetti enormi, e davvero bizzarri, sparsi per tutta casa!".

In effetti un simile scenario non sarebbe difficile da immaginare...

Ma la Kudrow ha anche speso qualche parola per commentare lo speciale di Friends in arrivo su HBO Max: "Gli spettatori non ci vedono assieme fin dalla conclusione dello show. Ricorderemo il passato, parleremo di cosa succedeva dietro le quinte. Non siamo noi che interpretiamo ancora una volta i nostri personaggi. Non è un episodio. Non c'è una sceneggiatura" chiarisce "Siamo solo noi sei che ci ritroviamo per la prima volta in chissà quanto. Non vedo l'ora, specialmente perché credevo di ricordare parecchie cose, ma poi parlo con Matt LeBlanc o Jennifer Aniston, e loro si ricordano davvero tutto! Sarà divertente".

E, come Lisa, anche noi non vediamo l'ora di vedere la reunion di Friends.