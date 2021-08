Friends: i piani su Monica e Chandler erano decisamente diversi!

Friends è uno show che ci ha fatto ridere ed emozionare dalla stagione 1 alla 10. I suoi protagonisti, con le loro stranezze, hanno dato vita a simpatiche gag e momenti esilaranti in ogni episodio, ed è molto complicato dimenticare alcuni momenti. Uno di questi è certamente lo sviluppo della coppia tra Monica e Chandler.

No tutti abbiamo apprezzato la coppia formata da Monica e Chandler fin dal momento in cui hanno alzato la testa fuori dal piumone durante l'episodio Il finanziamento. È, in assoluto, una delle coppie migliori dell'intero spettacolo sia per progressione, che per maturità e affiatamento.

In realtà, però, inizialmente gli sceneggiatori non pensavano che questa dovesse essere la coppia centrale di Friends. Infatti al posto di Chandler, insieme a Monica, doveva esserci Joey. La co-creatrice Marta Kauffman durante una passata intervista con la NBC disse:

"Inizialmente pensavamo che il grande interesse amoroso fosse composto da Joey e Monica. Questa idea era balzata quando ancora stavamo solo ideando la serie senza aver scritto nemmeno la sceneggiatura."

Ovviamente noi tutti sappiamo perfettamente come sono andate le cose realmente, ma se avessero seguito la decisione iniziale di Monica e Joey che pieghe avrebbe potuto prendere la storia? Joey sarebbe stato il ragazzo libertino e con pochi obiettivi sicuri che abbiamo apprezzato nel corso delle 10 stagioni o questo ruolo sarebbe ricaduto in Chandler? Non lo sapremo mai, ma una cosa è certa: la coppia composta da Monica e Chandler rimarrà sempre nei nostri cuori.

