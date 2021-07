Friends, un piccolo errore di continuità nell'appartamento di Monica

Come sappiamo, un'usanza (un po' cambiata con l'arrivo dello streaming) dei network è quella di produrre l'episodio pilota di una serie e poi, se ha successo, ordinare la stagione. Così è stato anche per Friends. Nel pilota della sitcom si possono notare varie incongruenze rispetto al primo episodio. Una riguarderebbe il numero degli appartamenti.

Infatti, come sappiamo, essendo il pilota e l'episodio seguente girati in momenti diversi, in quanto a volte passa molto tempo prima che il network ordini la serie completa e si inizi a girare, molto spesso alcune cose cambiano. Un po' perché nel pilota si hanno a disposizione meno soldi, un po' proprio perché gli sceneggiatori e il regista si rendono conto di piccole cose che possono essere modificate e migliorate.

Ad esempio, in Friends, una delle incongruenze più grandi, notata da moltissimi spettatori, riguarderebbe il numero degli appartamenti di Monica e di Joey/Chandler. Infatti nel pilota vediamo chiaramente che sulla porta di casa di Monica c'è il numero 5. Joey e Chandler, invece, vivrebbero al numero 4. Tuttavia i produttori hanno pensato che, essendo le abitazioni dei nostri protagonisti all'ottavo piano, il 5 e il 4 sarebbero stati poco credibili come numeri. Dunque nella seconda puntata, quella seguente al pilota, l'appartamento di Monica è diventato il numero 20, e l'altro il 19. E non sarebbe neanche la prima svista riguardante la porta di casa di Monica in Friends!

Si tratta di una piccola curiosità che non può non saltare all'occhio dei più appassionati della serie creata da David Crane e Marta Kauffman. E se siete curiosi di scoprire altri piccoli errori compiuti nella serie, non potete perdervi questo articolo che racconta le incongruenze sulle età dei personaggi di Friends che cambierebbero continuamente nel corso della serie!