Friends, è polemica in Cina: Lady Gaga, Justin Bieber e BTS censurati dallo special

Friends: Reunion è disponibile in Italia grazie a Sky e negli Stati Uniti in esclusiva sul servizio di streaming HBO Max, ma l'atteso episodio celebrativo della famosa sitcom con Jennifer Aniston è stato trasmesso praticamente in tutto il mondo.

Lo show è arrivato anche in Cina, che negli ultimi anni è stato un mercato fondamentale a livello cinematografico per Hollywood, ma adesso di rimando dall'Asia stanno arrivando grosse polemiche per quanto riguarda la censura: stando a quanto riportato, infatti, Friends: Reunion in Cina ha subito pesanti modifiche e tagli di diversa natura; i principali, secondo Decider, hanno riguardato Lady Gaga, Justin Bieber e la band BTS.

I motivi sono i più disparati: ad esempio Lady Gaga in Cina è considerata 'persona non grata' a causa di un incontro passato con il Dalai Lama, mentre Justin Bieber è stato addirittura bandito dal paese nel 2017 per "cattivo comportamento"; ancor più delicato il conflitto tra la Cina e i BTS, con la band che nel mercato cinese subisce regolarmente dei boicottaggi per aver escluso le truppe cinesi da una discussione sulla guerra di Corea.

Inoltre, tra i tagli più o meno estesi presenti nell'edizione cinese di Friends: Reunion vanno citati la rappresentazione LGBTQ, in particolare quella dei fan queer che parlavano del loro amore per lo show, una clip in cui una donna paragona il suo amore per la propria ragazza a quello tra Monica e Chandler e un'altra sequenza in cui un uomo di nome Ricardo dichiara: 'Ero un uomo gay che voleva avere i capelli come Jennifer Aniston, quindi potete immaginare quanto mi sia sentito solo a volte'.

Oltre a Lady Gaga, BTS e Justin Bieber, Friends: The Reunion ha avuto molti ospiti speciali: la line-up di guest star comprendeva David Beckham, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.