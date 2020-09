Friends, il produttore rivela l'origine di una battuta 'a luci rosse' di Rachel

Non è raro, in una sitcom, ascoltare battute, riuscite o meno, con doppi sensi e riferimenti alla sfera sessuale, e Friends non fa eccezione. Nei giorni scorsi, per esempio, il produttore esecutivo Greg Malins ci ha dato conferma che una celebre frase di Rachel, pur senza essere troppo esplicita, si riferiva proprio a quello.

Nell'episodio che apre la quarta stagione di Friends, The one with the jellyfish (in italiano Monica e la medusa), come molti ricorderanno, durante un battibecco tra Rachel e Ross, il personaggio di Jennifer Aniston sbotta: "Non è così comune, non succede a tutti i ragazzi, ed è un grosso problema!"

Il riferimento sottinteso è, diciamo così, all'eccessiva rapidità di Ross durante un rapporto sessuale. In un'intervista a Entertainment Weekly Greg Malins è tornato sull'argomento, spiegando: "Si stavano insultando a vicenda, e nella mia testa avevo l'idea di far dire a Rachel qualcosa tipo: Beh, una volta quando hai eiaculato prematuramente ti ho detto che andava bene così, ma non andava bene per niente."

Secondo Adam Chase, altro produttore esecutivo di Friends, inoltre, la battuta si ricollegava a qualcosa che succede nell'altrettanto celebre episodio The One Where Ross and Rachel... You Know (Finalmente Ross e Rachel). "Sapevamo tutti esattamente cosa significava, e abbiamo apprezzato il fatto che richiamasse un momento iconico senza essere troppo esplicito."

Sulla battuta di Rachel, Malin ha ricordato che "è stata l'unica volta in cui ho pensato una battuta prima di sapere come inserirla. Ricordo di aver pensato: se non la inserisco alla perfezione, non funzionerà."

