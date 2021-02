Friends, qual è l'episodio più odiato di sempre dai fan della serie?

Fan o semplici spettatori di Friends, sicuramente avrete visto e stravisto tutte le stagioni dell’iconica serie tv grazie alla quale abbiamo conosciuto personaggi come Jennifer Aniston, Matthew Perry e Courtney Cox.

Ogni episodio ci ha fatto emozionare, ridere e commuovere ed emozionare coinvolgendoci nella vita bizzarra, ma non troppo irreale dei 6 amici più famosi della televisione. Nonostante il successo sia indubbio e le orde di appassionati anche ad anni di distanza dall'ultima messa in onda ne siano una prova, sembra esserci un episodio di Friends che pare proprio non essere piaciuto tanto da essere definito come “il più odiato” di tutti i 236 realizzati.

Il sito web Money.co.uk ha analizzato le valutazioni date dagli utenti di iMDB, un noto portale web dedicato alle recensioni per film e serie tv, a tutti gli episodi di Friends stabilendo con una certa sicurezza che la puntata Ti Ricordi Quando... è la più odiata dagli spettatori.

Si tratta del 21esimo episodio della quarta stagione e pare che la causa potrebbe essere collegata alla struttura decisamente malinconica dell’episodio, dove Rachel (Jennifer Aniston) medita sul volare o meno a Londra per partecipare al matrimonio del suo storico ex Ross (David Schwimmer) con Emily (Helen Baxendale), dando così il via a una lunga serie di flashback strappalacrime in cui i due ex fidanzati appaiono di nuovo insieme.

Dopo mille dubbi e ripensamenti, Rachel, decide inizialmente di rimanere a New York con Phoebe (Lisa Kudrow), poiché volare in Inghilterra ed assistere alle nozze di Ross sarebbe troppo doloroso da sopportare. In realtà poi non andò proprio così e il matrimonio di Ross fu tutt'altro che felice terminando bruscamente a favore della coppia Rachel e Ross.

Voi cosa ne pensate? Se voleste conoscere altri momenti odiati dai fan, ecco i 5 momenti di Friends meno sopportati. A proposito di Rachel, ovvero Jennifer Aniston: quanto ha guadagnato in tutte le stagioni di Friends?