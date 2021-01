Friends: qual è la migliore romance in assoluto di tutta la serie?

Friends è sicuramente la sitcom comica più famosa della storia e per i fan delle serie televisive i sei protagonisti di questo show sono il simbolo di tutte le sitcom successive che si basano sempre su amici e gag comiche.

Friends, però, è divenuta celebre anche per le sue storie d'amore che hanno caratterizzato, tra alti e bassi, tutte le dieci stagioni della sitcom. Quale è, però, la migliore romance in assoluto?

Indubbiamente è quella di Monica e Chandler che non è solo la migliore della serie, ma una delle più belle mai viste in una serie televisiva comica. I due ragazzi sono nati come amici, lo sono fino alla fine della quarta stagione e a dire la verità nemmeno i più affiatati dato che trascorrono il loro tempo a battibeccare su qualsiasi argomento, soprattutto sull'adolescenza problematica e sul fisico di Monica e l'incapacità di costruire rapporti stabili di Chandler.

Poi accade la svolta, poiché presi completamente dalla relazione tra Rachel e Ross, gli spettatori si ritrovano a vederli a letto insieme tra una trasferta londinese e il matrimonio di Ross ed Emily. La relazione è più caratterizzata a letto tanto che per i primi tempi i loro amici nemmeno se ne accorgono incentrandosi unicamente su Ross e Rachel. Il primo che però viene a conoscenza di questa relazione è Joey, che non ce la fa proprio a mantenere il segreto.

Alla fine però tutti vengono a conoscenza della loro storia d'amore che progressivamente diventa sempre più forte tanto che il giorno del Ringraziamento, quando tutti i ragazzi ricordano gli anni e le feste passate, Monica mette un tacchino in testa e alla fine gli sfugge un “Ti amo”. La storia d’amore culmina nella dolcissima scena della dichiarazione di Monica a Chandler, nella casa piena di candele, quando i due decidono di sposarsi.

Al termine della settima stagione, a quasi due anni dal primo bacio tra i due a Londra, Monica e Chandler si sposano in un doppio episodio finale (dove si scopre anche che Rachel è incinta, ma questa è un'altra storia). La loro storia d'amore vede il culmine durante la decima stagione con l’arrivo dei due piccoli gemelli adottati da Monica e Chandler, a seguito della scoperta che non sarebbero riusciti ad avere figli propri.

