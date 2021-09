Friends, quando Matt LeBlanc si fece davvero male sul set: ricordiamo l'infortunio

Quando Friends è andato in onda per la prima volta nel 1994, nessuno sapeva quanto successo avrebbe avuto poiché sembrava semplicemente una serie come un'altra. In breve tempo è diventata la più grande sitcom degli anni '90 e ancora oggi attira nuovi fan grazie a varie riproposizioni.

Le folli vite di Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courtney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Ross (David Schwimmer), Chandler (Matthew Perry) e Joey (Matt LeBlanc) sono state un tale successo che hanno spinto il cast verso le vette della fama e gli hanno permesso di guadagnare fino a un milione di dollari ad episodio nell'ultima stagione.

I fan di Friends potrebbero pensare che ormai sanno tutto quello che c'è da sapere sullo show, ma in realtà ci sono alcuni segreti davvero interessanti. Sapevate, infatti, che una volta Matt LeBlanc, l'attore di Joey Tribbiani, si infortunò gravemente sul set?

Nell'episodio 2 della terza stagione "Minuti contati", Joey e Chandler entrano in una faida alquanto esilarante e ridicola per un posto su una delle sedie di Monica, e finiscono entrambi per sedersi contemporaneamente. È un momento sciocco, ma in realtà è finito per ferire gravemente Matt LeBlanc. Successivamente in un'intervista con Jimmy Kimmel spiegò:

“Quindi entrambi corriamo verso la sedia, e io devo scavalcare il tavolino e atterrare su questa grande, enorme sedia comoda. Sono finito completamente sottosopra. Stavo per atterrare di testa tra il tavolo e la sedia, quindi ho alzato il braccio per interrompere la caduta e mi sono fatto uscire la spalla".

L'infortunio è stato talmente importante che alla fine è stato scritturato nello spettacolo, con Joey che afferma di essersi fatto male saltando sul letto.

Conoscevate questo retroscena? Comunque vi abbiamo recentemente raccontato chi è il personaggio più amato di Friends e qualora aveste un po' di nostalgia dello show, recentemente c'è stata una reunion per ricordare i vecchi tempi di Friends di cui vi abbiamo scritto una recensione.