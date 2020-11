Friends, i regali di Natale perfetti per gli amanti della serie

A oltre 10 anni di distanza della messa in onda del suo episodio finale, Friends è ancora una delle serie comedy più amate e viste nel panorama dello streaming, tanto che HBO Max ha speso più di 400 milioni per strapparla a Netflix e renderla disponibile per i propri abbonati negli USA.

Con il Natale che si avvicina, Variety ha deciso di proporre una serie di regali da non perdere per tutti i fan che sono ancora ossessionati dal gruppo di amici del Central Perk, a partire da un calendario dell'avvento che include dei divertenti riferimenti alle puntate a tema natalizio più celebri dello show: dall'Armadillo di Ross al tacchino del ringraziamento "indossato" da Joey.

In tempi di pandemia non possono mancare la mascherina e il disinfettante con il logo della serie, oggetti di cui certamente Monica ( non potrebbe fare a meno, così come la candela con la scritta "Quella in cui eravamo in quarantena" in richiamo ai titoli degli episodi. Nella galleria che potete trovare in calce sono inoltre presenti il libro di cucina ufficiale di Friends, il gioco alcolico e l'immancabile cornice gialla simbolo della serie.

A proposito della sitcom, vi ricordiamo che HBO Max è al lavoro su una reunion di Friends che coinvolgerà tutti i protagonisti della serie originale e che verrà girata a marzo 2021. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ai retroscena su una delle frasi più celebri di Friends.