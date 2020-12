Friends resta su Netflix: incontenibile gioia per i fan della sit-com

Nel corso degli anni molte volte si è parlato della rimozione di Friends da Netflix ma, sembra proprio che l'amatissima sit-com non lascerà la nota piattaforma streaming il prossimo 31 dicembre come era stato annunciato da più parti.

Le proteste dei fan avranno forse spinto Netflix a ritornare sui suoi passi, ed infatti sui social è apparso un annuncio molto rassicurante per gli spettatori che dice: "L’Armadillo Natalizio dice di non preoccuparsi. Chi sta ultimando il quindicesimo rewatch di #Friends può continuare con calma, perchè la serie sarà disponibile su Netflix anche oltre il 31 dicembre".

Non è ancora chiaro per quanto Friends sarà disponibile su questa piattaforma streaming ma, sembra che almeno per ora, non dovremo fare i conti con l'ennesimo colpo basso di questo terribile 2020. La sit-com tra le più amate di tutti i tempi, è approdata su Netflix ben 4 anni fa ormai, quando sulla sua pagina Facebook è apparsa l'immagine dell'iconica porta viola con la cornice gialla sullo spioncino, simbolo del gruppo di amici più cool di New York.

Friends è una delle serie più viste di tutti i tempi, che si tramanda ormai di generazione in generazione, e riesce a conquistare addirittura i viziatissimi giovani, ormai abituati a trangugiare spettacoli di ogni tipo con grande voracità. Se siete dei veri fan, non potete perdere tra l'altro lo straordinario ricettario di Friends. Sarà sicuramente un apprezzatissimo regalo di Natale.