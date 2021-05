Friends, il retroscena piccante tra Phoebe e Joey che fu scartato: scopritelo!

Nonostante siano passati molti anni dalla puntata conclusiva di Friends, questa serie continua a far parlare di sé anche grazie all'annuncio di una reunion in arrivo tra qualche giorno. Numerose le teorie e i dubbi che ancora vengono posti giornalmente dai fan, tanti i ricordi che quotidianamente ci tornano alla mente alimentando la nostalgia.

Tra i fan si è sempre creata una curiosità: poiché tra i sei personaggi principali della sitcom si erano create due coppie (Ross e Rachel e poi Monica e Chandler), erano in molti a "tifare" perché anche tra gli altri due, Joey e Phoebe, scoccasse la fatidica scintilla. Cosa che invece non è mai successa.

Parlando Metro.co.uk, il creatore della serie David Crane ha spiegato perché l'ipotesi non è mai davvero stata presa in considerazione:

"Sarebbe stato tutto troppo ordinato, troppo perfetto e completo. Quando il tuo obiettivo è quello di tenere insieme i sei personaggi nelle storie, sarebbe stato davvero facile percorrere quella strada, ma penso che tutti abbiamo sentito che sarebbe stato un errore."

Crane ha successivamente ricordato come sviluppare le trame per le altre due coppie rappresentasse in qualche modo una sfida:

"Dopo aver fatto Rachel e Ross, abbiamo dovuto affrontare un'altra sfida per Chandler e Monica. Il loro intero viaggio di come finiscono insieme e ad avere dei figli doveva essere diverso. Penso sia stata la più grande sfida del realizzare uno show di dieci anni."

Lisa Kudrow e Matt LeBlanc avevano proposto anche una sottotrama in cui Phoebe e Joey avevano una relazione di sesso occasionale. Gli sceneggiatori però respinsero l’idea, credendo che non fosse in linea con lo show. Tuttavia, nel corso di tutte le stagioni, si lascia intendere che qualcosa tra i due sarebbe potuto accadere.

