Friends, dopo la reunion arriva il set LEGO: guardate i due appartamenti!

Chi ha già visto Friends: The Reunion (ovvero, c'è da scommetterci, praticamente tutti i fan di vecchia data della storica sitcom) ha ancora negli occhi immagini come i meme di Matt LaBlanc, e nel cuore le emozioni provate rivedendo i vecchi amici ritrovarsi dopo 17 anni. Da oggi i collezionisti hanno anche un nuovo gadget con cui divertirsi.

Dal 1° giugno è infatti disponibile il nuovo set LEGO Friends, ancora più dettagliato del precedente, che ricreava il mitico Central Perk. Stavolta i fan sono chiamati a ricostruire i due appartamenti dei ragazzi, per un totale di 2.048 pezzi.

In calce alla notizia è possibile vedere una foto della confezione del set LEGO, che comprende anche le minifigure di Rachel, Joey, Phoebe, Ross, Chandler e Monica, oltre a quella di Janice, la ex di Chandler, e alcuni accessori divenuti di culto per il pubblico di Friends. Sarà infatti possibile ricreare alcune delle scene più iconiche della serie, grazie per esempio alla canoa di Joey e Chandler, al biliardino, alle mitiche poltrone reclinabili che abbiamo rivisto anche in Friends: The Reunion, o al tacchino che Monica si infila in testa in un episodio sul Ringraziamento.

Nonostante i commenti maligni su Matthew Perry, la reunion del cast di Friends è stata generalmente molto apprezzata, e questo potrebbe convincere più di un collezionista a regalarsi il nuovo set LEGO. I due appartamenti da ricreare con i celebri mattoncini possono essere collegati tra di loro o esposti separatamente.