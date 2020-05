Friends reunion, brutte notizie dal set: lo speciale non arriverà tanto presto

Per chi l'ha vista negli anni '90 e per coloro che l'hanno scoperta solo recentemente, HBO Max significava soprattutto una cosa: poter tornare nell'appartamento di Monica e Rachel e sorseggiare caffè al Central Perk. Purtroppo lo stop dei lavori ha causato molti rallentamenti e la reunion di Friends non arriverà prima di qualche mese.

Lo speciale avrebbe dovuto accompagnare il lancio della piattaforma previsto per il 27 maggio, ma purtroppo le riprese sono state interrotte per molto tempo, nonostante i tentativi del cast di Friends di ottimizzare i tempi.

Adesso l'emittente ha comunicato che le riprese non termineranno prima di settembre (sempre che non ci siano ulteriori rinvii), ad annunciarlo il dirigente Bob Greenblatt:

"Inizialmente pensavamo che i rallentamenti sarebbero durati al massimo di un mese o due, ma adesso speriamo di ultimare questo speciale entro la fine dell'estate, sperando di riuscire a tornare al lavoro il prima possibile. Siamo convinti che avere un grande pubblico dal vivo sia il valore aggiunto all'incontro dei sei attorie e non vogliamo organizzare una semplice diretta web."

Ha poi continuato: "Stiamo guardando al futuro e speriamo di realizzare il tutto nel modo più convenzionale possibile e pensiamo che valga la pena aspettare. Ci sarebbe piaciuto trasmetterlo nel primo giorno di HBO Max, ma allo stesso tempo pensiamo che la distribuzione in autunno sarà qualcosa che terrà accesa l'attenzione del pubblico".

In attesa di nuovi aggiornamenti vi suggeriamo di dare un'occhiata alla speciale iniziativa del cast di Friends per lo speciale e, perché no, anche alle mascherine a tema Friends .