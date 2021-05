Friends Reunion: fan furiosi per l'assenza di un amato personaggio: ecco di chi si tratta

Qualche tempo fa abbiamo avuto la possibilità di dare un primo sguardo al trailer dell'attesissima Reunion di Friends che andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 27 maggio su HBO Max. Molti saranno gli ospiti che prenderanno parte a questo evento, ma nelle lunga lista i fan hanno notato la mancanza di un nome a loro molto caro.

Stiamo parlando di Paul Rudd che dal 2002 al 2004 ha preso parte alla sit-com Friends nel ruolo Mike Hannigan, ovvero l'uomo che è poi diventato il marito di Phoebe Buffay in un modo alquanto bizzarro. Ricorderete certamente che Joey, andando ad un appuntamento al buio, aveva dimenticato di trovare un ragazzo al personaggio interpretato da Lisa Kudrow, e così per rimediare alle sue mancanze, aveva urlato un nome a caso in quel di Central Park, scegliendo così per la sua amica, il primo che rispondesse al nome di Mike.

Al di là della sua esperienza in Friends, Paul Rudd è apprezzatissimo dal pubblico sia per l'aver preso parte a produzioni di grande successo come Parks and Recreation, sia per la sua partecipazione all'acclamatissimo Marvel Cinematic Universe. Dunque sono stati moltissimi i post piovuti sui social per la sua assenza a questa Reunion come potete vedere di seguito.

Intanto, non è ancora chiaro come in Italia potremo assistere a questo evento dedicato alla sit-com Friends. Sembra chiaro che in un modo o nell'altro, questa approderà su Sky ma ancora, non è stato chiarito quando. Non ci resta dunque che pazientare ancora un po'.