Friends reunion, Jennifer Aniston ottimista dopo il rinvio: 'Sarà ancora più emozionante'

L'annunciata reunion di Friends ha subito un ulteriore rinvio a causa della pandemia, ma Jennifer Aniston rimane positiva sulla buona riuscita dello speciale. Anzi, dopo il nuovo posticipo l'ex interprete di Rachel è ancora più ottimista.

"Sarà fantastica. Sapete cosa? Questa situazione ci da più tempo per renderla ancora più emozionante e divertente di quanto sarebbe stata" ha spiegato in una recente intervista con Deadline. "Perciò io scelgo di guardare al bicchiere mezzo pieno del fatto che è stata posticipata. Tanto non andiamo da nessuna parte. Non riuscirete a disfarvi di Friends, mi dispiace. Avrete a che fare con noi per tutta la vita, ragazzi."

Prevista inizialmente per lo scorso 27 maggio su HBO Max, la reunion sarebbe dovuta entrare in produzione a marzo e attualmente non ha una data di uscita.

"Sfortunatamente, è molto triste dover spostare l'uscita ancora una volta" ha aggiunto la Aniston, impaziente di tornare sul set in sicurezza. "Abbiamo pensato 'Come facciamo con il pubblico live?' Questo non è un periodo sicuro. Punto. Questo è il senso. Non è il momento per farlo."

Lo speciale, che ricordiamo non avrà un vero e proprio script, vedrà anche il ritorno di Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry. Le riprese si svolgeranno allo Stage 24 di Warner Bros, con i creatori Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane che agiranno da produttori esecutivi.



Intanto, David Schimmer ha detto la sua sulla pausa tra Ross e Rachel nella stagione 3.