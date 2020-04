Friends, la reunion non sarà disponibile al lancio di HBO Max

Come già sapevamo, le riprese della reunion di Friends per HBO Max sono state rimandate a causa dell'emergenza Coronavirus, e ora sembra proprio che lo speciale non sarà tra i titoli disponibili al lancio della piattaforma.

Secondo quanto riportato da Variety, che cita una fonte con informazioni in merito all'attuale situazione, il blocco produttivo causato dalla pandemia non ha permesso di realizzare nei tempi lo speciale di Friends, e quindi non sarà possibile trovare la reunion tra i contenuti di HBO Max al momento del lancio, che dovrebbe avvenire il prossimo mese, come invece ci si augurava.

Mentre alcuni show hanno potuto proseguire con le riprese grazie alle varie tecnologie a disposizione (come Zoom), sembrerebbe invece che l'idea non sia stata presa in considerazione dalla produzione di Friends poiché i piani per lo special prevedono che questo venga filmato sul set originale della serie ai Warner Bros. Studios di Burbank.

Nessuna parola su un'eventuale data di messa in onda futura, considerato anche il fatto che siamo ancora in piena emergenza ed è difficile ipotizzare quando si potrà riprendere a girare normalmente.

Tuttavia, le 10 stagioni che compongono la serie di Friends (per i cui diritti di streaming WB avrebbe pagato più di 400 milioni di dollari) saranno comunque disponibili fin da subito per la visione.