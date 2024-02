Friends, la reunion di Ross e Rachel per il Super Bowl vi farà tornare indietro

Non abbiamo avuto un'altra reunion di Friends per piangere la morte di Matthew Perry ma possiamo consolarci con il nuovo spot del Super Bowl e un piccolo incontro romantico per una delle coppie più amate della serie TV!

L'evento più atteso dell'anno negli Stati Uniti non poteva che trasmettere una delle reunion più attese dai fan: Ross e Rachel vi dicono qualcosa? Grazie a Uber Eats, Jennifer Aniston si riunisce con David Schwimmer in uno spot (che trovate in calce all'articolo) pieno zeppo di star accomunate da un'improvvisa amnesia! In particolare, Aniston dimenticherà di essere stata la co-protagonista di Schwimmer in Friends per 10 stagioni (e non crederà neanche a una parola del suo collega), mentre David e Victoria Beckham scopriranno con grande sorpresa che Victoria era un membro delle Spice Girls. E ancora il rapper Jelly Roll che nel tentativo di cancellare i tatuaggi sul viso apprenderà che sono permanenti!

Lo sketch verrà trasmesso durante la finale di campionato di football americano che si terrà proprio domenica 11 febbraio e vedrà scendere in campo i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers. Uno spazio ambitissimo quello del Super Bowl che si conferma l'evento più seguito dagli americani: star, personaggi di spicco e attesi trailer ci attendono per la finale del Super Bowl!