Friends, ripartono i lavori per la reunion: ecco quando si comincia

Si torna a parlare dell'attesa reunion di Friends: questa volta è David Schwimmer a dare gli ultimi aggiornamenti sullo stato dei lavori dello speciale che andrà in onda in esclusiva sul servizio streaming di HBO.

Le riprese dello show sarebbero dovute partire a marzo, ma l'emergenza Coronavirus ha sospeso tutti i lavori su film e serie TV, rimandando molte delle serie programmate per il 2020. L'interprete di Ross nell'opera nata da un'idea di David Crane e Marta Kauffman ha quindi risposto alle domande dei giornalisti di AP Entertainment, in particolare sulla data di inizio delle riprese. Ecco cosa ha risposto: "Speriamo di riuscire a girarlo a breve. Per adesso stiamo pensando ad agosto, se la condizione lo permetterà. Avevamo in mente di girarne una parte con il pubblico. Comunque non ci sarà una sceneggiatura, non avremo la parte dei nostri personaggi, sarà un'intervista con tutti e noi sei, per la prima volta in quasi dieci anni. Vedremo, speriamo di riuscire a farlo ad agosto, altrimenti aspetteremo quando la situazione sarà più tranquilla".

Siamo sicuri che i numerosi fan della serie TV saranno comunque entusiasti di vedere il cast di nuovo insieme, anche se sarà solo per una intervista. In attesa di ulteriori conferme, vi lasciamo con questa intervista a Paul Rudd su Friends.