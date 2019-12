Friends ha rischiato di concludersi molto prima, e non una sola volta

Dieci stagioni e 236 episodi. Questi i numeri definitivi di Friends, l'amata comedy di NBC. Ma sarebbero potute benissimo essere 8 o 9, invece...

"Ci sono state tre stagioni in cui abbiamo pensato che quella fosse l'ultima" spiega David Crane, co-creatore della serie. "Quando stavamo realizzando l'ottava stagione, ci fu detto 'Questa è la fine'. Ma poi hanno concluso le negoziazioni e ne abbiamo avuta un'altra. Poi ci è stato detto che la nona sarebbe stata 'assolutamente l'ultima stagione'. E una settimana dopo, sono tornati e ci hanno detto 'Beh...'".

E continua: "Così quando siamo arrivati alla decima, siamo stati noi a dire 'Chiariamo un attimo una cosa: non possiamo continuare a non sapere dove stiamo andando'. Così in quel caso abbiamo saputo con certezza che quella sarebbe stata l'ultima".

E nonostante sia stata più corta delle altre, con soli 18 episodi, per questioni legate agli impegni del cast con altri progetti, è sempre meglio che un finale affrettato. Anche se, ammette Crane, "credo che il finale sarebbe stato lo stesso. Ovviamente, come sapete, i percorsi dei personaggi avrebbero avuto delle differenze, mancando una o due stagioni, ma credo che avrebbero raggiunto comunque lo stesso punto di arrivo" inclusi Ross e Rachel "Abbiamo turturato i fan per 10 anni. Gli dovevamo un finale felice".

Friends ha recentemente celebrato il suo 25esimo anniversario, e per l'occasione, sono stati proiettati anche alcuni episodi nei cinema, e il celebre divano del Central Perk ha fatto il giro del mondo.