Friends, Ross e Rachel erano davvero in pausa? La reunion risolve il mistero

Quante volte abbiamo sentito Ross urlare: 'We were on a break!' ('Eravamo in pausa!', per chi preferisse la versione doppiata)? Tante, almeno quante sono le volte in cui ci siamo abbandonati all'ennesimo, rassicurante rewatch di Friends. Ma qual è la verità sulla storica diatriba tra i personaggi di David Schwimmer e Jennifer Aniston?

A porre una volta per tutte la parola fine sull'annosa questione è arrivata l'attesissima reunion di Friends (che ha registrato, tra le altre cose, le assenze di Paul Rudd e Cole Sprouse): nel corso dell'episodio speciale, infatti, il presentatore James Corden ha avuto modo di chiedere alle star dello show quale fosse il loro pensiero sulla scottante questione tradimento/non tradimento.

Il responso è stato pressoché unanime: Ross e Rachel erano effettivamente in pausa, per cui la scappatella del fratello di Monica con Chloe non è da ritenersi un tradimento. Va detto, alcuni membri del cast ci sono sembrati leggermente meno convinti di altri, ma il verdetto è ormai stato messo agli atti: a più di un 20 anni dal fattaccio, dunque, Ross può finalmente cantare vittoria.

E voi, da che parte state? Ross o Rachel? Tradimento o pausa? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate il nostro riassunto della reunion di Friends.