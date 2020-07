Friends, Ross e Rachel erano in pausa nella stagione 3? La parola a David Shwimmer

C'è stato un momento nel corso delle 10 stagioni di Friends che ha diviso e continua a dividere tuttora i fan della serie. In molti si chiedono se nella terza stagione, Ross e Rachel fossero davvero in pausa, quando il primo è finito tra le braccia di un'altra donna. David Shwimmer ha risposto a questa domanda durante il Jimmy Fallon Show.

L'attore non avrebbe alcun dubbio a riguardo. Per Shwimmer, Ross non ha tradito Rachel, i due erano appunto in pausa, anche se in molti non accettano la cosa. Lo dimostrerebbe anche il titolo dell'episodio stesso:

"Ovviamente ci sono due fazioni a riguardo. Ognuno crede in qualcosa. Le persone sono così appassionate su questa questione. Qualcuno pensa che fossero in pausa, altri invece lo negano. Per me erano chiaramente in pausa, ce lo dice il titolo stesso di quell'episodio della terza stagione: The One Where Ross And Rachel Take A Break".

Questo dibattito continuerà ad essere chiaramente alimentato anche dalla reunion che Shwimmer ha confermato. Dovrebbe essere prodotta a partire da agosto e si tratterà di una bella chiacchierata tra vecchi amici. I fan sono chiaramente in trepidante attesa.

