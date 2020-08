Friends, sapete quale personaggio comparve nello spin-off su Joey?

Nonostante la delusione del rinvio della reunion di Friends, i numerosi fan della serie non hanno mai smesso di rivedere le esilaranti avventure del cast. In particolare hanno anche scoperto che un attore della serie originale ha fatto una breve comparsa nello spin-off dedicato a Joey.

Nella seconda stagione Joey decide di cambiare casa, costringendo Chandler a cercare un altro coinquilino. Finisce così per vivere insieme a Eddie Menuek, personaggio interpretato da Adam Goldberg per tre puntate. Mentre all'inizio le cose tra i due sembravano andare per il meglio, la visita di Tilly, ex ragazza di Eddie, fa precipitare subito la situazione. Eddie infatti accusa Chandler di aver ucciso il suo pesce e di aver convinto Tilly a tradirlo. Negli episodi successivi, il suo comportamento peggiora sempre di più, tra le altre cose Chandler scopre anche che Eddie ha iniziato a spiarlo mentre dorme, per questo decide di mandarlo via dal suo appartamento.

Dopo queste vicende non si è saputo più nulla di Eddie, anche se Adam Goldberg ha poi partecipato a Joey, la serie TV incentrata sul personaggio di Matt LeBlanc, dove non interpretava più Eddie ma Jimmy Costa, un amico di Joey e il padre di suo nipote. Se cercate altre informazioni sull'attesa reunion della serie originale, vi segnaliamo questa intervista a Jennifer Aniston di Friends.