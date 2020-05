Friends: tutto quello che sappiamo sul sequel per HBO Max

Negli Stati Uniti ha debuttato la piattaforma streaming HBO Max, che include nel pacchetto anche le dieci stagioni di Friends. Purtroppo il lockdown causato dalla pandemia di COVID-19 ha provocato l'interruzione della produzione della puntata speciale sequel che avrebbe dovuto essere disponibile con il lancio di HBO Max. Quando vedremo la reunion?

HBO Max sta ancora pianificando il ritorno in grande stile dei sei amici del Central Perk: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry e Matt Le Blanc torneranno per la prima volta insieme sul piccolo schermo a sedici anni di distanza dalla fine della sit-com.

Gli aggiornamenti sulla produzione della puntata arrivano direttamente da Bob Greenblatt, dirigente di WarnerMedia, che ha confessato di sperare che la puntata di Friends possa essere girata entro la fine dell'estate.



Chiacchierando con Variety, Greenblatt ha dichiarato di non essere intenzionato a trasformare la reunion di Friends in un'altra rimpatriata virtuale come quelle che stiamo vedendo in queste settimane:"Credo sia importante avere un pubblico vasto e chiassoso pubblico per godersi questi sei grandi amici che tornano insieme e non voglio farlo all'improvviso durante una chiamata web".

Courteney Cox aveva confessato a Jimmy Kimmel che le riprese erano inizialmente fissate a metà marzo. Al momento HBO Max non ha annunciato una nuova data per la première.



La reunion di Friends verrà girata, salvo ripensamenti, nello Stage 24 della Warner Bros. a Burbank, in California, set originale della sit-com. Le sei star saranno anche produttori esecutivi insieme a Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane. Ben Winston sarà il regista della puntata speciale, con Emma Conway e James Longman produttori esecutivi. L'ultima reunion sullo schermo è del 2016, quando le star dello show - ad eccezione di Matthew Perry - parteciparono ad un evento in omaggio a James Burrows, uno dei registi della serie. In tutti questi anni, gli attori hanno partecipato a vicenda in qualche progetto tv che includeva uno dei membri del cast e hanno ricreato qualche gag della serie in vari talk americani. Lisa Kudrow ha promesso che la reunion sarà esilarante mentre qualche settimana fa, Courteney Cox ha confessato di vedere Friends in quarantena... per la prima volta in assoluto!