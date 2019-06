Friends, una delle scene più divertenti che abbiamo rischiato di non vedere

Dopo dieci stagioni capaci di farci ridere e piangere, ogni fan di Friends avrà la sua scena del cuore, o una battuta alla quale è rimasto particolarmente affezionato. Una delle più divertenti, però, è nata un po’ per caso, ed è stata inclusa nella sitcom soltanto all’ultimo momento.

Si tratta di una frase pronunciata dalla guest star Christina Applegate (Dead to me), che interpreta Amy, la sorella di Rachel (Jennifer Aniston). In una scena memorabile, Amy crede che Emma sia il nome di Phoebe (Lisa Kudrow), e non quello della neonata nipotina, che si ostina invece a chiamare Emily. Quando Phoebe per la seconda volta le ripete ad alta voce il suo nome, lei si rivolge sottovoce a Rachel chiedendole: “Perché continua a fare quel rumore?”

L’attrice ha spiegato recentemente a Today.com la nascita di quella battuta: “È stata riscritta all’ultimo momento, davanti al pubblico.”

E così la serie Friends, recentemente difesa da Jane Sibbett dalle accuse di omofobia, ha rischiato di non avere quella scena esilarante – per la confusione di Amy e l’irritazione di Phoebe - che probabilmente è la ragione per cui Christina Applegate ha vinto un Emmy. “Mi è sembrato scioccante ricevere una nomination per i pochi episodi che ho interpretato, perché onestamente non mi sembrava nemmeno di lavorare” ha commentato l’attrice. “Non mi sembrava di fare nulla di speciale, mi stavo solo divertendo tantissimo. Ricevere il premio è stato sorprendente, mi ha fatto pensare: Cosa? Chi, io?”

Chissà come sarebbe oggi la coppia formata da Rachel e Ross. Alla domanda su come sarebbe Amy, invece, Applegate ha risposto: “Sarebbe una donna di successo e senza figli”. E forse, visto come tratta la piccola Emma, è meglio così.