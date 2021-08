Friends: lo sconvolgente retroscena di Matthew Perry durante le riprese

Quando Friends è andato in onda per la prima volta nel 1994, nessuno sapeva quanto sarebbe diventato enorme. Era solo una delle tante sitcom, ma è diventata la più grande produzione degli anni '90 e ancora oggi attira nuovi fan grazie alle varie riproposizioni e messe in onda.

Le folli vite di Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courtney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Ross (David Schwimmer), Chandler (Matthew Perry) e Joey (Matt LeBlanc) sono state un tale successo che hanno spinto il cast verso le vette della fama e le hanno sfruttate fino a raggiungere un milione di dollari per episodio nelle ultime stagioni.

Di Friends si potrebbe sapere qualsiasi cosa, ma ci sono ancora alcuni segreti provenienti dal dietro le quinte e uno di questi riguarda proprio Matthew Perry, l'interprete di Chandler Bing. Molti del cast di Friends hanno faticato a gestire la loro ritrovata fama, e per Matthew Perry questo ha portato a gravi problemi di dipendenza.

L'attore è sempre stato sincero sul fatto di aver trascorso gran parte del tempo tra le stagioni 3 e 6 in preda a una seria dipendenza sia dall'alcol che da pillole. In realtà Perry ha sempre dichiarato che i suoi problemi con l'alcol sono iniziati negli anni prima di essere scelto per il ruolo, ma la fama non ha fatto altro che peggiorarli.

Di positivo c'era che l'attore non si è mai presentato ubriaco sul set, ma ha sempre ammesso di essere "dolorosamente sbronzo" al punto che tutti sono diventati consapevoli dei suoi problemi. Dopo un lungo periodo in riabilitazione, l'attore si è pulito, si è aperto sui suoi problemi e si è appassionato ad aiutare gli altri che stavano lottando per superare i suoi stessi problemi.

