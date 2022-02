Friends, la serie censurata in Cina: cancellati alcuni riferimenti all'omosessualità

I fan cinesi della sit-com americana Friends, hanno denunciato sui social un'operazione di censura in diverse sequenze dello show, principalmente in quelle che hanno dei riferimenti all'omosessualità o alla sessualità in generale. Reuters riporta che diversi streamer cinesi hanno riprogrammato la serie dall'11 febbraio.

Tencent, Youku, Bilibili e diversi altri network hanno iniziato a trasmettere gli episodi della prima stagione di Friends - scoprite i 5 episodi imperdibili di Friends - ma gli spettatori cinesi hanno subito notato alcuni cambiamenti rispetto alla versione originale.



In particolare una scena in cui Ross (David Schwimmer) parla del divorzio con l'ex moglie Carol Willick (Anita Barone), che lo lasciò dopo aver capito di essere lesbica, altre sequenze in cui si fa riferimento alla relazione tra Carol e la sua nuova compagna Susan (Jessica Hecht) e una scena in cui Joey (Matt Le Blanc) bacia Chandler (Matthew Perry) durante la festa di Capodanno.



Altri dialoghi sono stati modificati: in particolare la scena in cui Joey originariamente propone di andare in uno strip club, modificata in una versione più generica e meno allusiva, oppure quella in cui Ross sostiene che le donne possono avere orgasmi multipli, che nella versione cinese è stata trasformata in "possono fare pettegolezzi infiniti".



I fan hanno subito condiviso l'hashtag #FriendsCensored su Weibo, il social network cinese, ma anch'esso poco dopo è stato censurato. Era stato visualizzato 54 milioni di volte.

Il Partito Comunista Cinese censura pesantemente i media per i contenuti che non sono in linea con l'interesse nazionale. La censura viene messa in atto per arginare qualsiasi espressione non venga ritenuta consona con la cultura del Paese, che riguardi l'orientamento sessuale, la religione e l'integrità sociale.



Non è la prima volta che in Cina viene censurato un film o una serie tv occidentale: la scena finale di Fight Club era stata completamente tagliata mentre dalla reunion di Friends erano stati tagliati Lady Gaga, Justin Bieber e i BTS, colpevoli - secondo la Cina - di aver insultato il Paese in passato.