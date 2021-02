Friends, la serie comedy rimarrà nel catalogo Netflix ancora a lungo?

Era il 2016 quando Netflix annunciò per la prima volta l'arrivo di Friends, una delle serie televisive comedy più amate della storia. Da allora, le 10 stagioni hanno raggiunto visualizzazioni incredibili.

Grazie a Netflix, infatti, alcuni spettatori hanno deciso di riguardare la serie dall’inizio, altri invece ha visto solo le puntate più celebri e altri ancora hanno visto l'amata sitcom per la prima volta. Dopotutto la comodità dello streaming permette tutto ciò.

Friends, inoltre, non è solo una serie cult, ma un vero e proprio precursore che ha ispirato diversi prodotti successivi, da The Big Bang Theory ad How I met your mother. Alla fine di ogni anno, a partire proprio dal 2016, giungevano notizie della cancellazione della serie dal catalogo. Sistematicamente, il 31 dicembre di ogni anno avrebbe visto la cancellazione della sitcom da Netflix.

Anche recentemente, il 31 dicembre 2020, venne diffuso che a partire dal 1° gennaio 2021 Friends non sarebbe più stato nel catalogo e questa volta sembrava ufficiale perché la notizia era giunta proprio da Netflix stessa. L’annuncio causò una piccola rivolta del pubblico, tanto da portare Netflix a lanciare un importante comunicato: Friends rimarrà in catalogo anche nel 2021. Sì, ma fino a quando?

Non si sa con certezza, ma data la recente acquisizione dei diritti da parte di WarneMedia e il futuro arrivo della serie revival di Friends su HBO Max, le 10 stagioni della celebre sitcom potrebbero avere i giorni contati su Netflix. Attualmente non si sa con certezza l'arrivo del revival né tantomeno se davvero ciò porterà alla rimozione della serie da Netflix, ma in teoria WarnerMedia potrebbe usare proprio il nuovo prodotto per rilanciare l'arrivo in esclusiva del classico Friends su HBO Max. Bisogna attendere ulteriori informazioni in merito, ma il 2021 potrebbe essere davvero l'ultimo anno di Friends su Netflix.

Non ci resta che attendere il revival di Friends di HBO Max per avere delle notizie più certe. Vi lasciamo ai 5 momenti più iconici di Jennifer Aniston in Friends.