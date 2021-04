Friends, Courteney Cox gioca coi fan e sfida su Instagram ad essere come Monica

Ogni settimana il web e i social network in particolare ci offrono l'opportunità di partecipare alla moda del momento, quale che essa sia. E per una delle più recenti abbiamo anche una "sfidante" d'eccezione: l'interprete di Monica in Friends Courteney Cox.

Vi sarà sicuramente capitato di vedere sui vostri schermi una delle challenge più popolari del momento, "Dimmi che sei... Senza dirmi che sei...", con l'argomento che cambia a seconda dei casi.

Ebbene, nonostante le varianti viste finora siano davvero tante e tra le più disparate, ai fan delle serie tv, e in particolare di Friends, non potrà non far sorridere il contributo di Courteney Cox al trend.

L'attrice ha infatti condiviso su Instagram un video in cui dimostra di essere la perfetta Monica Geller, non solo nella finzione, ma anche nella vita reale.

Basta vedere quanto e come è organizzata la sua cucina! Per non parlare della battuta finale ("Lo so!" proprio come avrebbe concluso il video la Monica della tv).

Ma Cox ha anche voluto rivolgere la stessa sfida ai suoi follower con quel "Sono la sola?" come caption del post. La raccoglierete?

Nel frattempo, nelle ultime settimane sono finalmente partite le riprese per la reunion di Friends di HBO Max, e anzi, sembrano essersi anche ufficialmente concluse. Purtroppo non è ancora stata resa nota la data di messa in onda, ma non dovrebbe mancare molto per l'annuncio.