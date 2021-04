Friends, ci siamo! Ecco quando partiranno le riprese della reunion di HBO Max

Febbraio 2020, poco prima che scoppiasse una pandemia globale: HBO Max annunciava uno special per la reunion di Friends, e i fan della celebre sitcom di NBC facevano i salti di gioia. Ma poi, tutto è cambiato, e un anno dopo ancora nulla... Fino ad ora.

Secondo diverse fonti, infatti, la prossima settimana dovrebbero finalmente avere inizio le riprese della reunion di Friends.

Da una prima data per l'inizio dei lavori stabilita per marzo 2020, ai successivi rinvii a causa del COVID, lil progetto che avrebbe visto di nuovo insieme Jennifer Aniston, Matthew Perry, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow non ha ancora avuto modo di essere realizzato, ma pare che ora si tratti solo di una questione di giorni prima che il gruppo possa tornare al celebre Stage 24, lo studio di Burbank dove è stata girata la serie originale.

Quella che rimane ancora un'incognita, invece, è la possibile data di uscita su HBO Max, che all'epoca era prevista per il lancio della piattaforma lo scorso mese di maggio.

Secondo il sito Collider, però, considerato l'avvicinarsi di due ricorrenze piuttosto significative come l'anniversario del lancio di HBO Max (27 maggio 2020) e della messa in onda dell'ultimo episodio di Friends (6 maggio 2004), se produzione e post-produzione saranno state completate per allora (ed è probabile essendo un progetto dall'alta priorità per la piattaforma), potremmo anche aspettarci di vedere lo special sugli schermi in una di queste due date.

Al momento, però, restiamo in attesa di aggiornamenti.