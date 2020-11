Friends: quanti soldi sono stati prestati a Joey da Chandler? Un fan ha la risposta!

Joey e Chandler sono l'anima di molte puntate di Friends e la loro amicizia ha dato spesso adito a divertenti gag incentrate sull'inaffidabilità finanziaria di Joey, un aspirante attore al verde che in più di un'occasione si ritrova a dipendere dal coinquilino.

Nella puntata dell'ottava stagione intitolata The One Where Rachel Is Late il personaggio interpretato da Matthew Perry rivela di aver supportato l'amico per almeno tre anni, e sulla base di questo l'utente di Reddit ASmileThatKills ha deciso di prendere la calcolatrice in mano per fare due conti e stimare il costo complessivo.

Innanzitutto c'è da considerare l'affitto medio di un appartamento con due camere nel Village, che negli anni '90 doveva aggirarsi intorno ai 3500 dollari al mese. La metà della quota pagata da Chandler ammonta quindi a 63.000 dollari. Aggiunte le utenze (500 dollari per persona all'anno) arriviamo a 65.750.

I giochi non si chiudono qui, dato che viene fatto sapere che Chandler ha pagato anche per il cibo, una necessità presa molto sul serio dalla famiglia Tribbiani. Considerando poi che l'amico regala costantemente a Joey qualche dollaro per far colpo sulle ragazze di turno, è verosimile pensare ad almeno 250 dollari a settimana (39.000 all'anno).

Nella puntata in questione Joey vorrebbe restituire quanto dovuto all'amico e per questo gli chiede di indicargli la somma esatta. Lui incomincia a menzionare anche spese riguardanti lezioni di recitazione, di danza e book fotografici più o meno riusciti e ciò aggiunge al tavolo altri 4000 dollari. Chandler ha inoltre ricomprato tutti i mobili del loro appartamento per far piacere all'amico, sentendosi in colpa per aver baciato la sua ragazza (altri 5.500 dollari, secondo l'utente Reddit).

Pur trattandosi di un'approssimazione, la cifra sarebbe di 114.260 dollari in totale. Non male, e alla fine possiamo capire come mai il personaggio di Matt LeBlanc decida di lasciar perdere, mettendo da parte l'orgoglio ed evitando di approfondire la questione.

