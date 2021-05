Friends, quante volte si è sposata Phoebe? Riviviamo tutta la sua storyline

Phoebe Buffay era il personaggio più eccentrico e misterioso di Friends, e anche l'unico che è stato sposato tante volte, anche se c'è un marito che è dimenticato da tutti. Nel corso di 10 stagioni, gli spettatori hanno conosciuto abbastanza bene il gruppo principale di Friends, ma sono accaduti molti eventi e quindi è facile dimenticarne alcuni.

Creato da David Crane e Marta Kauffman, Friends ha seguito un gruppo di giovani adulti (Phoebe, Monica, Rachel, Joey, Chandler, Ross) che vivevano a New York City e cercavano di darsi da fare nella vita nel miglior modo possibile. Ogni personaggio aveva le sue stranezze e il suo background complicato, ma Phoebe aveva di gran lunga il più strano: è cresciuta con sua sorella gemella, il loro padre (Frank) e la loro madre adottiva (Lily). Frank abbandonò la sua famiglia e si risposò, Lily si suicidò e il patrigno dei gemelli andò in prigione, quindi Phoebe viveva per strada dato che anche la sorella Ursula la abbandonò.

Fortunatamente, Phoebe ha trovato la sua famiglia nei suoi amici e in seguito ha costruito la sua privata con il marito Mike Hannigan (Paul Rudd), ma non senza aver attraversato varie relazioni e ben tre matrimoni, di cui uno dimenticato anche dai più fan sfegatati di Friends.

Phoebe è stata sposata per la prima volta con Duncan Sullivan (Steve Zahn), introdotto nell'episodio della seconda stagione "The One With Phoebe's Husband". Duncan era un pattinatore sul ghiaccio canadese e credeva che fosse gay, ma Phoebe lo sposò per aiutarlo a ottenere la cittadinanza statunitense. In quell'episodio è stato anche rivelato che non era gay ed era innamorato di una donna, quindi hanno divorziato. Si ritiene che il secondo marito di Phoebe sia Mike, ma in realtà è il terzo dato che in mezzo c'è n'è un altro.

Dopo che Rachel e Ross si sono ubriacati troppo a Las Vegas e si sono sposati, decidono di ottenere un annullamento, e Phoebe dice che non è un vero matrimonio perché "se ti sposi a Las Vegas, sei sposato solo a Las Vegas". Monica le dice che non è vero, e Phoebe è sorpresa di apprenderlo, proprio perché anche lei si è sposata a Las Vegas. Questo matrimonio non è stato più menzionato e l'identità dell'uomo è sconosciuta, anche perché non è mai stato un problema legale potendo sposare Mike in qualunque momento.

Questo è il motivo principale per cui il terzo marito (o meglio, il secondo) non è ricordato dai fan di Friends, ma è un un dettaglio divertente che si aggiunge all'eccentricità di Phoebe e alle bizzarre storie della sua vita. Ross, quindi, non è l'unico con tre matrimoni, tuttavia è l'unico con tre divorzi.

